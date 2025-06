Vila Velha: homem é baleado e busca abrigo em igreja

A Polícia Civil do Espírito Santo investiga a tentativa de homicídio contra um homem de 33 anos, baleado na noite da última sexta-feira (6), em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha.

O caso está sob responsabilidade da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Segundo relatos preliminares, a vítima foi alvejada ao tentar cobrar uma parcela da venda de um carro. Porém, antes de efetuar a cobrança, o homem foi surpreendido por criminosos que passaram em um veículo e dispararam cerca de dez vezes. Um dos tiros atingiu suas costas.

Após o ataque, ele ainda se abrigou em uma igreja. Fiéis relataram momentos de apreensão. O homem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para atendimento médico.

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo informou que o homem possui uma passagem por tráfico de drogas. Não há informações sobre a motivação ou autoria do ataque.

