Vila Velha investe em formação para turismo sustentável

Professores da rede municipal de ensino de Vila Velha participaram de uma formação continuada com o tema “Diálogos sobre: turismo sustentável, patrimônios históricos e ensino de língua inglesa”. A atividade ocorreu na Biblioteca Municipal, com apresentações, visitas técnicas e rodas de conversa sobre o uso do território como recurso pedagógico. O evento foi realizado no último dia 25.



A formação foi conduzida pela formadora Marinalva Cavalieri Bittencourt e reuniu representantes das secretarias municipais de Cultura (Semcult), Educação (Semed) e Turismo (SEMTUR). O subsecretário de Cultura, Júnior Bola, abriu a programação com um panorama sobre planejamento e legislação voltados à preservação do patrimônio cultural.



Na sequência, a coordenadora do setor de Arte e Cultura, Karlla Pio Martinelli Saldanha, apresentou o programa Arte&Cultura, com destaque para as visitas monitoradas aos bens históricos da cidade. A coordenadora de Patrimônio Cultural, Aline Lima Pereira, abordou os patrimônios materiais e imateriais protegidos por lei no município e discutiu possibilidades de práticas de valorização do patrimônio local no ensino da língua inglesa. Já a museóloga Flávia Fernandes Torres compartilhou experiências das ações educativas do Museu Atelier Homero Massena, com foco no uso de museus como instrumentos de aprendizagem.



A programação incluiu ainda a contribuição de Virginia Amaralinda Calabrez Martins, da Coordenação de Educação Ambiental da Semed, que tratou da relação entre áreas verdes e educação, com foco na construção de uma identidade urbana conectada à sustentabilidade. Alexandra Cristina Nunes, do setor de Turismo, apresentou possibilidades de integração entre ações pedagógicas e atrativos turísticos do município.



O arqueólogo da Prefeitura de Vila Velha, Henrique Valadares, também participou da formação, abordando a importância da arqueologia para a compreensão da ocupação do território pelos povos originários. Durante sua apresentação, destacou como os vestígios arqueológicos ajudam a reconstruir a história pré-colonial da região e podem ser incorporados em práticas pedagógicas que valorizem as narrativas ancestrais e ampliem o repertório cultural dos estudantes.



A programação contou ainda com visita técnica à Casa da Memória, conduzida por Flávia Fernandes Torres, e com uma vivência na Prainha coordenada por Tônia Mol, que também atuou como instrutora de ioga. Ambas as atividades foram realizadas com os grupos da manhã e da tarde.



“A dinâmica realizada na Prainha é parte fundamental da formação. Ela promove um olhar sensível para o território, valoriza a escuta ativa e possibilita aos professores pensarem estratégias pedagógicas conectadas com a realidade dos estudantes”, destacou a formadora Marinalva Cavalieri.



Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior, a parceria com a Secretaria de Educação representa um caminho estratégico para fortalecer a política cultural do município.

“Vamos promover formações, visitas orientadas e experiências que aproximem os professores e os estudantes dos nossos patrimônios históricos, espaços culturais e expressões identitárias. Acreditamos que o território pode ser incorporado como ferramenta viva de aprendizagem”, afirmou.



A dinâmica tem como objetivo fortalecer a integração entre educação, cultura, patrimônio e sustentabilidade no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui