Vitória: prefeito entrega praça requalificada e destaca benefícios

Devolver a Praça Adrúbal Soares totalmente requalificada a seus frequentadores históricos, moradores de Jucutuquara e bairros vizinhos é motivo de muita alegria e celebração. Assim foi na noite desta sexta-feira (27), durante a entrega para a comunidade.

“Com sua reurbanização, os moradores de Jucutuquara, Cruzamento, Forte São João, Fradinhos e Ilha de Santa Maria serão beneficiados com mais uma área de lazer e os comerciantes do entorno com o incremento do comércio local. A praça é um local bem tradicional no bairro e muito utilizada pelos moradores. O objetivo da intervenção é, além das melhorias, criar os ambientes almejados pela comunidade local”, destacou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“Além de ponto de lazer do bairro, o local é um importante ponto de conexão de vários modais de transporte, o que proporciona um grande fluxo de pessoas durante dias úteis. A ideia foi dividir a praça em dois ambientes distintos, sendo um deles para alto fluxo de pessoas, porém de baixa permanência, e um segundo ambiente atendendo um fluxo baixo de pessoas, mas com longa permanência”, declarou o secretário de Obras, Gustavo Perin.

Francisco Guzzo, líder comunitário de Jucutuquara, destacou a importância dessa intervenção. “Essa praça ficou abandonada por várias administrações. Nos reunimos com os técnicos da Prefeitura e decidimos o que queríamos para nosso bairro. Hoje, comemoramos nossa nova praça.”

Em 2021, início da atual gestão, a praça, que tem 4 mil metros quadrados, estava ocupada por pessoas em situação de rua. Técnicos da Secretaria de Assistência Social (Semas) foram mobilizados para atender esse público, que usava o local como moradia.

Após reuniões com moradores e comerciantes do entorno, foi estabelecido que o projeto de urbanização da praça, que tem uma área de 4 mil metros quadrados, contemplaria quadra poliesportiva, espaço de convivência com mesas e bancos, Parque Kids, área para feirinhas locais e pequenos shows e jardins.

Além disso, parte da sua estrutura foi utilizada para a criação de um palco para ser utilizado em dias de festas locais, uma vez que o bairro possui uma forte tradição no carnaval capixaba.

Ao lado da quadra poliesportiva, foi criado um amplo espaço para atender food trucks, com vários conjuntos de mesas e cadeiras. A rua localizada aos fundos da praça foi transformada em uma via sem saída e elevada ao nível da calçada, para, no período da noite e aos finais de semana, transformar-se em um espaço de lazer.

Todas as áreas de jardim foram projetadas respeitando as árvores existentes e suas raízes. Até mesmo os canteiros das árvores das calçadas foram projetados com dimensões confortáveis para o desenvolvimento das espécies.

O sistema de drenagem que atende a praça foi redimensionado com dois pontos de lançamento das águas das chuvas: um na avenida Paulino Muller e o segundo na confluência das avenidas Vitória e Alberto Torres.