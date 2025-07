Academia de Letras do ES lança concurso de leitura para estudantes

A Academia Espírito-santense de Letras receberá até o dia 31 de agosto inscrições para o concurso “Eu li um autor capixaba”, instituído com o objetivo reconhecer e premiar estudantes leitores de livros de autores do Espírito Santo.

O concurso é destinado a alunos do ensino fundamental e médio de qualquer escola pública ou privada do Estado e premiará os vencedores com certificados, medalhas, revistas e livros.

Os autores de livros escolhidos pelos participantes não têm necessariamente de pertencer à Academia Espírito-santense de Letras. De acordo com os organizadores, para participar da promoção, os alunos deverão apresentar breve resenha do livro lido escrita em língua portuguesa, demonstrando conhecimento do teor da obra lida, fazendo alusão a temas, enredos, personagens etc.

Os alunos também deverão transcrever um pequeno trecho do livro que tenha sido marcante durante sua leitura, indicando a página em que se encontra. Tudo isso deve ser digitado em modelo A4, espaço duplo, fonte Times New Roman, tamanho 12, não podendo ultrapassar 30 linhas.

Inscrições gratuitas

As inscrições serão gratuitas e realizadas pelo e-mail [email protected]. As informações completas sobre o concurso com as regras para participação estão disponíveis no site da Academia, ael.org.br.

De acordo com o edital, resenhas baseadas em livros que não sejam de autor capixaba ou aqui residente serão eliminadas do concurso. Cada autor poderá concorrer com apenas uma resenha, ficando responsável pela revisão gramatical e ortográfica do trabalho inscrito. Trabalhos com incorreções gramaticais e ortográficas serão passíveis de eliminação.

Os trabalhos apresentados em conformidade com o edital serão analisados por comissão instituída pela AEL, formada por integrantes da Academia.

A cerimônia de premiação ocorrerá durante as comemorações dos 104 anos de fundação da Academia Espírito-santense de Letras, a serem realizadas a partir do dia 30 de julho com o lançamento de obras e revistas publicadas em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória.