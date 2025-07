Agora! Vídeo flagra grave colisão entre carreta e carro em Cachoeiro

Um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete foi registrado na tarde desta sexta-feira (25), no trevo da fábrica de cimento Nassau, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações, a colisão ocorreu quando a caminhonete, uma Mitsubishi preta com placa de Guarapari, tentava fazer o contorno ao sair da área da empresa.

Ainda segundo testemunhas, a carreta trafegava pela via principal no momento em que atingiu a lateral da caminhonete, que foi arrastada por alguns metros. O veículo transportava uma carrocinha com bezerros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local prestando os primeiros socorros. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.