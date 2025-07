Alegre é destaque no maior festival de cinema do ES com banda Alldeia

A cidade de Alegre, no sul do Espírito Santo, será representada na 32ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV) com o videoclipe “Menina Cacheada”, da banda Alldeia, dirigido por Lucas Almeida. A produção audiovisual, que já havia encantado o público local em sua estreia no Café-bar Canto Caparaó, foi selecionada para integrar a 9ª Mostra Nacional de Videoclipes, um dos espaços mais prestigiados do festival capixaba.

O videoclipe foi gravado em Flores de Aparecida (Sobreira) em Alegre em parceria com a comunidade e com o grupo de Forró Pé de Serra da UFES – Alegre. A produção é assinada pela Produtora Zero 28, sediada no município de Alegre, com direção criativa e técnica de Lucas, designer e filmaker, Thiago Alldeia produção executiva e Gabriel Bertonceli assistente de produção, assinando estes três como roteiristas do videoclipe. Com 3 minutos e 33 segundos de duração, o clipe apresenta uma estética visual marcante que valoriza tanto a musicalidade da banda quanto os cenários naturais do Caparaó capixaba.

O Festival de Cinema de Vitória, que acontecerá entre 19 e 24 de julho no Sesc Glória, em Vitória, é o maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo. Nesta edição, foram selecionadas 90 produções brasileiras, sendo 85 curtas e 5 longas-metragens, com 28 obras capixabas compondo as 11 Mostras Competitivas do evento. Todos os filmes concorrem ao tradicional Troféu Vitória, concedido tanto pelo Júri Técnico quanto pelo voto do Júri Popular.

A presença do videoclipe “Menina Cacheada” no festival simboliza o fortalecimento da cena cultural de Alegre e sua capacidade de dialogar com o cinema e a música em nível nacional. Para a banda Alldeia e Lucas Almeida, a seleção é um reconhecimento do trabalho autoral e da dedicação em valorizar a identidade local por meio da arte.

A programação completa do evento pode ser conferida no site oficial do Festival de Cinema de Vitória.