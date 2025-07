Projeto digital preserva acervos culturais de Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult) participou, neste mês, de importantes agendas com a Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult), consolidando a adesão do município ao projeto “Midiateca em Rede”, uma iniciativa do Governo do Estado que visa à preservação e difusão digital de acervos culturais capixabas.

O encontro presencial aconteceu no último dia 10, na sede da Secult, em Vitória, com a assinatura do termo de parceria com a Midiateca Capixaba. Cachoeiro será representado no projeto por três instituições culturais: o Arquivo Público Municipal de Cultura Sala Evandro Moreira, como órgão público, além do Grupo ELA de Teatro e da Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense, entidades da sociedade civil que contribuem para a memória e identidade local.

A iniciativa tem como objetivo a inclusão dos acervos dessas instituições na plataforma digital da Midiateca Capixaba, utilizando o software Tainacan, desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec). O sistema possibilita a gestão digital de acervos e a criação de repositórios online acessíveis ao público.

Nesta terça-feira (23), equipes do Arquivo Público de Cachoeiro e da Secult participaram de uma reunião virtual que marcou o início dos trabalhos técnicos. O encontro teve como foco a construção da página do APMC dentro da plataforma da Midiateca, com orientações sobre o uso do software, digitalização de itens e estruturação do repositório.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Larrisa Patrão, destaca a importância da parceria:

“A adesão ao projeto Midiateca em Rede é um marco para Cachoeiro. A digitalização dos nossos acervos permitirá que mais pessoas tenham acesso à rica história cultural do município, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação da nossa memória coletiva. É também uma valorização do trabalho de instituições locais comprometidas com a cultura.”

Com o avanço das etapas, o município contará com profissionais capacitados para operar a plataforma, além de poder multiplicar o conhecimento adquirido junto a outras entidades culturais.

A participação de Cachoeiro neste projeto reforça o compromisso da Semcult com a inovação, a democratização do acesso à cultura e a valorização dos bens históricos e imateriais do município.

“Cachoeiro de Itapemirim ter 3 instituições culturais participando de um grupo de 20 instituições capixabas, que farão parte do projeto, demonstra a importância de Cachoeiro para o Estado do Espírito Santo na salvaguarda de sua história e memória, que contribui de forma significativa no registro histórico capixaba.” destaca Lucimar Barros Costa, Coordenador do Arquivo Público Municipal de Cultura da Sala Evandro Moreira.