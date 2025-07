Alegre e Venda Nova do Imigrante: eventos destacam educação ambiental

Os municípios de Alegre e Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, serão palco de encontros que reúnem desenvolvimento sustentável, inclusão e consciência ambiental.

As cidades realizam, na próxima quarta-feira (23) e quinta-feira (24), os Encontros Regionais da Semana do Plástico 2025, promovidos pelo SindiplastES, com o tema “Educação Ambiental e Responsabilidade Social”.

Os eventos fazem parte de uma série de edições regionais da Semana do Plástico 2025, que culmina em um grande encontro no dia 3 de novembro, às 19h, na sede da Findes, em Vitória. O objetivo é ampliar o alcance do setor e estimular o diálogo com os territórios capixabas.

“É o setor plástico se conectando com os municípios, promovendo impacto positivo e construindo soluções para um futuro mais consciente”, destaca a presidente do SindiplastES, Bárbara Pimentel.

Em Alegre

Na quarta-feira (23), das 14h às 17h, a Associação Comercial de Alegre sedia o encontro, com apoio da Prefeitura Municipal e do Consórcio Caparaó, que reúne 14 cidades em prol do desenvolvimento sustentável. O prefeito de Muniz Freire e presidente do consórcio, Dito Silva, estará presente, reforçando o compromisso da região com a pauta ambiental.

A programação inclui troca de experiências, entrega de certificados da Escola de Associativismo e um coffee break de confraternização. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do SindiplastES.

Em Venda Nova do Imigrante.

Na quinta-feira (24), o evento será realizado no auditório do Senac, na região serrana, com o mesmo propósito de integrar o setor produtivo às comunidades locais em discussões sobre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança). A programação também contará com entrega de certificados e um momento de networking.

Informações: