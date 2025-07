Alunos da Rede Estadual do ES retornam às aulas nesta segunda-feira (28) 

Após duas semanas de recesso escolar, cerca de 190 mil estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo se preparam para retomar a rotina nas salas de aula nesta segunda-feira (28), marcando o início do segundo semestre letivo. As atividades seguem até o dia 16 de dezembro, conforme o Calendário Escolar (confira o documento AQUI).

Durante a pausa, várias unidades escolares passaram por melhorias estruturais e pedagógicas. Um exemplo simbólico é o Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória, que está prestes a apresentar uma nova identidade visual em sua fachada. A escola recebeu uma intervenção artística por meio do projeto A Cara do Estadual, que tem como objetivo valorizar a cultura escolar e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os estudantes.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a pintura do mural foi desenvolvida a partir de uma escuta ativa com alunos e membros da comunidade escolar, que indicaram temas que gostariam de ver representados no espaço. Esporte, comunidade, liberdade, a população negra e o orgulho de ser aluno do “Estadual” são alguns dos elementos retratados na obra assinada pelos artistas Lu Bicalho, Handerson Chic e Iran de Oliveira. Além da fachada, o projeto contempla novas intervenções visuais previstas para o segundo semestre, incluindo o grêmio estudantil e o ginásio da escola.

Outro destaque deste período é a mobilização da Secretaria da Educação (Sedu) para ampliar o acesso e a permanência de jovens e adultos na escola. Com a ação “Chamadão da EJA”, segue em andamento a Chamada Pública Escolar para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), incluindo a oferta nas modalidades Semipresencial e Profissional. Esta última possibilita aos estudantes a conclusão da educação básica com formação técnica em uma das áreas ofertadas.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger, explicou que a mobilização já passou por terminais de ônibus da Grande Vitória e continua com atividades como o “AdesivEJA”, nos entornos da Sedu Central, e o “EJA na Praça”, com ações previstas para Itararé e Praça Costa Pereira, em Vitória.

Na sequência das ações prioritárias do semestre, acontece também a terceira e última etapa da 1ª Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT). A competição, inédita na Rede Estadual, mobilizou estudantes de todas as regiões do Estado e alcançou um índice de adesão de 90%, tornando-se um marco importante para o estímulo à aprendizagem da matemática e ao desenvolvimento do raciocínio lógico.

“O alto índice de participação mostra o engajamento das escolas e o interesse dos estudantes pela disciplina, reforçando o papel da OCMAT como uma estratégia de valorização do conhecimento”, afirmou a gerente do Currículo da Educação Básica na Sedu, Aleide Cristina.

Outro destaque do segundo semestre é a reabertura, a partir desta segunda-feira (28), do período de inscrições para o Programa Pré-Enem 2025, que oferece aulões presenciais em todas as escolas-polo, reforçando a preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nos próximos meses, também está previsto o embarque dos 350 estudantes selecionados para o Programa Intercâmbio Sedu 2025. Eles terão a oportunidade de aprimorar competências linguísticas em inglês ou espanhol durante três meses em países como Estados Unidos, República da Irlanda, Inglaterra, Canadá e Argentina.

Além disso, será iniciado o período letivo dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma concomitante, ofertados em parceria com diversas instituições. A iniciativa amplia as oportunidades de formação profissional para os estudantes da Rede Estadual.

No campo esportivo, os Jogos na Rede movimentarão as escolas com a participação de 10 mil estudantes nas etapas regionais. A Etapa Final será realizada em dezembro, no Sesc Guarapari, com cerca de 1.100 alunos, fortalecendo o espírito esportivo, a integração e o trabalho em equipe.