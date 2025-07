Alunos participam de projeto de engenharia com pontes de palitos

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Almirante Barroso, localizada em Vitória, realizou do dia 18 de junho até o dia 2 de julho, um projeto interdisciplinar com foco no incentivo ao estudo de Matemática, Física, Ciências e Engenharias, por meio da construção de pontes com palitos de picolé em parceria com estudantes de Engenharia Civil da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O objetivo da ação foi estimular o interesse dos alunos por áreas exatas, promovendo a aprendizagem ativa, o raciocínio lógico e o contato com o ambiente universitário, despertando vocações para as áreas científicas e tecnológicas.

A proposta possibilitou uma compreensão mais concreta de conceitos físicos e matemáticos, como equilíbrio, força, resistência de materiais e geometria, além de promover o protagonismo estudantil e o entusiasmo pelo conhecimento.

“Foi uma experiência enriquecedora tanto para os nossos alunos quanto para os universitários. A troca de saberes e a vivência prática de conteúdos de Física e Matemática mostraram aos estudantes que aprender pode ser leve, interessante e transformador”, disse o professor de física Igor Selvatici Morellato.

A estudante Ana Luísa de Souza Domingos, da 2ª Série do Ensino Médio contou com foi a sua experiência com a açã.

“A minha experiência vendo o trabalho de veteranos e calouros foi muito boa, eu pude aprender a força gravitacional que exerce sobre uma ponte e quantos quilos ela tem que aguentar e como se constrói uma ponte de palitos como uma forma de maquete ou simulação, de Engenharia Civil na Ufes. Foi algo que me trouxe um conhecimento a mais, me tirou da rotina para explorar e conhecer uma universidade”, disse.

A vivência prática em ambiente universitário e a colaboração com estudantes de Engenharia proporcionaram uma troca de experiências única, ampliando o repertório dos alunos e aproximando-os da realidade acadêmica e profissional das engenharias.