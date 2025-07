Anderson Ventura lança EP de reggae com duas faixas autorais

Está no ar o novo trabalho do cantor e compositor Anderson Ventura! O EP Ventura Reggae Vibes Volume 1 tem duas faixas e contou com a produção musical de Negoleo e mixagem de Marcel Dadalto. É a primeira parte do projeto, que começou em 2024, com canções autorais do artista que tem história na música brasileira, sendo autor de Na Puxada de Rede e fundador da banda Java Roots, além dos trabalhos solo.

“As duas faixas que estão no Volume 1 eram justamente dois reggaes, gênero que sempre foi forte influência minha, mas que de alguma maneira não estavam conversando muito bem com a nova fase que está valorizando mais ritmos brasileiros e afrobeats. Foi aí que tive a sacada de publicar edições exclusivas de reggae”, afirma Anderson Ventura sobre o EP que está nas plataformas digitais.

Com sua mensagem de amor, fraternidade e esperança em dias melhores, Anderson Ventura quer fazer dessa nova jornada mais um show especial em sua agenda.

“A ideia é que, muito em breve, esses volumes se transformem em um show exclusivo de reggae, já que na minha trajetória já temos músicas de sobra pra isso (risos)”, disse o cantor e compositor.

Carreira

Anderson Ventura já dividiu palco com Barão Vermelho, Planet Hemp, O Rappa, Skank, Jota Quest, Inner Circle, Tribo de Jah, e muitos outros. Por 4 anos residiu na Europa, apresentando suas canções autorais e versões da música brasileira. Em 2023, foi finalista do Prêmio da Música Capixaba, na categoria Melhor Intérprete. Há alguns anos, também compõe jingles para campanhas publicitárias.

Com a banda Java Roots, Anderson Ventura – que era conhecido como Anderson Chocolate – emplacou canções que mexeram com o público, como Os Anjos, 1000m/s, Brilho de Gaia, Antes do Relógio, e muito mais. Atualmente, seus shows são Ventura Canta Java Roots, Ventura Tropical Vibes, Baile do Ventura, e vocal junto com Caio Metteoro no projeto Makossa, que é um tributo a Chico Science e Nação Zumbi.