Arnaldinho recebe sinal verde do Novo para disputar governo do ES

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, deu um passo importante rumo à disputa pelo governo do Espírito Santo em 2026. O Partido Novo abriu as portas e sinalizou positivamente para a filiação de Borgo, que está sem legenda desde março, quando deixou o Podemos. A decisão foi alinhada durante uma reunião em São Paulo com o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro.

O encontro, realizado nesta quinta-feira (3), contou também com a presença do presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, que intermediou a conversa a pedido do prefeito. Participaram ainda o deputado federal Victor Linhalis (Podemos) e o presidente da Câmara de Vila Velha, Osvaldo Maturano (PRD).

A reunião foi considerada produtiva, ainda que sem confirmação oficial da candidatura. Arnaldinho vem sendo apontado como um dos nomes fortes para a sucessão estadual.