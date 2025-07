Asfalto Novo: ruas de Vila Velha recebem obras de recapeamento

A terceira fase do Programa Asfalto Novo chegou aos bairros Alecrim e Normilia da Cunha. As obras começaram na segunda-feira (30) e foram concluídas nesta terça-feira (1°), totalizando intervenções que somam 1,5 km.



Em Alecrim, as ruas Raposo Tavares e um trecho da rua Vera Cruz, que somam cerca de 270 metros, foram recapeadas, garantindo mais segurança para pedestres e condutores. São vias estratégicas para o fluxo do trânsito que dá acesso a serviços essenciais, como unidades de ensino e ao Hospital Evangélico.

Para quem vive no bairro, a transformação é visível. Jorge Gomes, feirante e morador de Alecrim há quase 50 anos, comemorou a novidade: “Esse serviço vai melhorar a mobilidade urbana e valorizar os imóveis. Estou muito feliz e agradeço ao prefeito. Um político novo, que está fazendo muitas obras e investimentos como nunca vimos na cidade”.



Normília da Cunha

No bairro Normília da Cunha, os serviços foram na Avenida Seringal e nas ruas Juá e Alagoas, que atendem ao grande fluxo diário de veículos e ao transporte coletivo. Ao todo, são 1.300 metros de asfalto novo.



O prefeito Arnaldinho Borgo esteve nos dois bairros para acompanhar de perto as obras e conversar com os moradores. “Sabemos dos impactos causados pelas chuvas, por isso estamos acelerando os trabalhos de recapeamento e tapa-buracos. Essas ações trazem mais segurança no trânsito, fluidez e dignidade para a população”, destacou.