Audiência pública discute Plano de Contingência 2025 em Viana

A Prefeitura de Viana, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SEMDEST), convida todos os moradores e demais interessados a participarem da audiência pública que discutirá a atualização do Plano de Contingência Municipal (PLANCON) para o ano de 2025. O encontro será realizado no dia 31 de julho, às 15 horas, no Teatro Municipal Luís Rodrigues Siqueira, no Centro da cidade.

O Plano de Contingência é um importante instrumento de prevenção e resposta a acidentes ou desastres naturais e tecnológicos. Ele reúne um conjunto de ações e estratégias que envolvem desde a preparação até a recuperação de emergências, para reduzir riscos e minimizar os impactos desses eventos na vida das pessoas e no meio ambiente.

Além de cumprir o que determina a legislação federal, a realização da audiência pública também promove a transparência e a participação popular, permitindo que a comunidade conheça o plano, tire dúvidas, faça sugestões e contribua com melhorias.

A versão do PLANCON que está em atualização está disponível para consulta pública no link abaixo. Dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas até o dia 25 de julho para o e-mail: [email protected].

Confira o Plano de Contingência

Atendimento à imprensa

Márcia Brito — Secretária de Comunicação

Ygor Amorim – Subsecretário de Comunicação

Kaio Torres – Gerente de Jornalismo

Vitor Matias – Coordenador de Jornalismo

E-mail: [email protected]

Informações à população

Ouvidoria de Viana

Tels.: 0800 707 0001 / 27 2124 – 6706

E-mail: [email protected]

Viana nas redes sociais

Facebook: /prefeituradeviana

Instagram: @prefeituraviana

Twitter: @VianaPrefeitura