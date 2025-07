Autor capixaba analisa a “psicologia oculta” nas obras de Machado

O autor Adelmo Marcos Rossi inicia, no dia 26 de julho, uma leitura coletiva e comentada do seu livro O Imortal Machado de Assis – Autor de si mesmo, conduzida ao vivo pelo Google Meet, sempre aos sábados, das 19h às 21h.

A proposta é analisar, parágrafo por parágrafo, como a obra revela uma psicologia conceitual presente em Machado de Assis — antecipando até mesmo descobertas que seriam atribuídas, décadas depois, a Freud.

Durante os encontros, o pesquisador abordará temas como o medo da castração, o riso enquanto defesa, o trágico imprevisível da vida (caiporismo), entre outros conceitos psicológicos. A leitura revela como o Bruxo do Cosme Velho se apoiava em estruturas simbólicas profundas da cultura humana, promovendo uma investigação literária que transcende o tempo e o gênero.

Informações

Leitura comentada do livro O Imortal Machado de Assis – Autor de si mesmo

Com Adelmo Marcos Rossi

Quando : A partir de 26 de julho de 2025, aos sábados

: A partir de 26 de julho de 2025, aos sábados Horário : Das 19h às 21h

: Das 19h às 21h Onde : Plataforma Google Meet

: Plataforma Google Meet Duração : semanal, até a conclusão do livro

: semanal, até a conclusão do livro Inscrições e informações: Juliana Santa Clara Moreira – (27) 99767-6328

Sobre o autor:

Engenheiro civil (UFES, 1980), mestre em Ciência de Sistemas (Tóquio, 1990), psicólogo (UFES, 2010), mestre em Filosofia (UFES, 2015) e microempresário, Adelmo Marcos Rossi dedica quase 15 anos aos estudos sobre psicanálise. Fundador do Grupo de Pesquisa do Narcisismo, também é autor do livro “A Cruel Filosofia do Narcisismo – Uma Interpretação do Sonho de Freud” (2021). Após um longo período de pesquisa acerca das relações entre as obras machadiana e freudiana, publicou O Imortal Machado de Assis – Autor de Si Mesmo