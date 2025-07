Autoridades do Espírito Santo lamentam morte de Gedelti Gueiros

Diversas autoridades políticas do Espírito Santo lamentaram a morte do pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, neste sábado (5).

O líder religioso estava internado, porém a causa da morte não foi informada. Devido à sua grande influência e importância, tanto no setor religioso quanto político, a morte de Gedelti Gueiros, de 93 anos, causou comoção.

Líderes políticos lamentam

O Governo do Espírito Santo e prefeituras da Grande Vitória decretaram luto oficial de três dias. Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande ressaltou a comoção e fez o decreto do luto.

Nesse sentido, as prefeituras de Vitória, Vila Velha e Cariacica também decretaram luto oficial de três pelo falecimento do líder religioso.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, salientou, por uma publicação nas redes sociais, a importância do pastor para o Espírito Santo e o Brasil.

“Em respeito à sua trajetória de fé, dedicação e serviço à comunidade, decretamos luto oficial de três dias em Vitória. Pastor Gedelti foi uma das grandes referências espirituais do nosso estado. Homem de palavra firme e coração sensível, dedicou décadas à orientação de milhares de fiéis com sabedoria, equilíbrio e amor cristão”, disse.

Já Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, lembrou que foi na cidade que o pastou a Maranata.

“Em 1968, ele iniciou em Vila Velha, um movimento religioso que ultrapassou fronteiras e, hoje, reúne mais 1 milhão de fieis no Brasil e no exterior. Minha solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata neste momento de luto e saudade”, salientou.

Euclério Sampaio, amigo pessoal do pastor e prefeito de Cariacica, também prestou condolências aos familiares e fiéis da Maranata pela morte de Gedelti. “Meus mais sinceros sentimentos a toda Igreja e a família”, escreveu ele.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, destacou Gedelti como uma das maiores referência no meio evangélico brasileiro e exemplo de liderança espiritual.

“O pastor Gedelti Gueiros completou sua carreira com fé, e agora descansa nos braços do Pai. Não se trata de uma despedida, mas da certeza do reencontro prometido por Deus àqueles que O servem com fidelidade”, frisou.