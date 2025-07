Bebê de Cachoeiro que sobreviveu a 22 paradas cardíacas deixa hospital

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a assessoria de comunicação do Hospital Unimed Vitória, mas até o fechamento desta matéria, não houve resposta. Assim que houver nova informação, o texto será atualizado.

“Nós ficamos na UTI do dia 7 ao dia 17 de julho, dez dias de UTI”, ressaltou o pai do Enrico, que também festeja o fato de que a criança deixou o hospital sem nenhuma sequela.

Além de muita correria da equipe médica, a “ressurreição” da criança causou uma comoção no hospital e em todo o Estado do Espírito Santo.

A criança sobreviveu após ter sofrido 22 paradas cardíacas, durante uma cirurgia no coração. O fato ocorreu na tarde do dia 6 de julho, quando o garoto teve a primeira parada cardíaca. A partir de então, foram sucessivas paradas e tentativas de reanimação. Na última, a médica falou que já não tinha mais jeito, quando o milagre aconteceu.

“Nós estamos radiantes! Muito felizes em saber que Deus agiu na nossa família. Foi uma junção de orações, que o Enrico ganhou muitos pais, muitas mães, que torceram por ele, que acreditaram que ele tinha cura. E a nossa sensação agora é de vida nova. É curtir a cada momento”, explicou o pai do Enrico.

Após dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed Vitória , o bebê Enrico Doriquetto, de 1 ano e dois meses, deixou a unidade de saúde, nesta terça-feira (22), sem nenhuma sequela, segundo o pai Evandro Doriquetto.

