BRK inicia manutenção em tubulação de esgoto no Rio Itapemirim

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Cachoeiro de Itapemirim, iniciou uma importante obra de manutenção na tubulação de esgoto implantada às margens do Rio Itapemirim.

Os serviços incluem a manutenção preventiva dos interceptores do sistema de esgoto com troca de tubulação e a recuperação estrutural de seus pilares de apoio. O cronograma de trabalho tem o planejamento de execução em cinco meses, com previsão de ser concluído até o dia 30 de dezembro de 2025.

“Essa obra tem o objetivo de assegurar a qualidade e a eficiência dos serviços que prestamos à população cachoeirense. É um trabalho preventivo e necessário para o a garantia do bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário do município”, esclarece Claudio Sobrinho, gerente operacional da BRK em Cachoeiro de Itapemirim.

A execução da obra não terá nenhum tipo de impacto no sistema de coleta de esgoto e nem no abastecimento de água do município. Durante todo o período de execução, esses serviços seguem operando normalmente.

Como qualquer grande obra de infraestrutura, o trabalho a ser realizado às margens do Rio Itapemirim pode provocar alguns transtornos à rotina urbana da população, diante da movimentação de trabalhadores, máquinas, equipamentos e veículos nesta região da cidade. “Estamos direcionamento todos nossos esforços para minimizar impactos à comunidade”, afirma Claudio.

Os trabalhos estão programados para ocorrer de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A BRK destaca que a obra possui todas as autorizações dos órgãos fiscalizadores competentes.

Para mais informações, a população pode entrar em contato pelos canais de atendimento da BRK: Agência Virtual Minha BRK: minhabrk.com.br | WhatsApp: (11) 9 9988-0001 (segunda a sexta, das 8h às 20h; sábados, das 8h às 14h) | Telefone gratuito: 0800 771 0001 (24 horas por dia).