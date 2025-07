Cachoeiro realiza caminhada pelos direitos de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), convida toda a população para participar do encerramento da Campanha do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, que será realizado na próxima quinta-feira, 31 de julho, a partir das 8h30. A concentração será em frente ao supermercado Casagrande.

A ação é promovida em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Conselho Tutelar, e contará com uma caminhada simbólica pelas ruas do município, reunindo profissionais da rede socioassistencial, estudantes, conselheiros e representantes da sociedade civil.

O objetivo é reforçar o compromisso coletivo com a proteção integral de crianças e adolescentes, promovendo mais visibilidade às garantias previstas no ECA, que este ano completa 35 anos. A caminhada é um convite à reflexão e à mobilização em torno de políticas públicas que assegurem os direitos fundamentais de meninas e meninos em situação de vulnerabilidade.

“Essa campanha é um momento de reafirmação do nosso dever com a infância e adolescência. A participação da comunidade é essencial para que possamos construir uma rede cada vez mais forte e atuante na defesa desses direitos. Vamos às ruas lembrar que criança e adolescente precisam de atenção, respeito e cuidado”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Éder Botelho Fonseca.

A ação também conta com o apoio da assessora especial de Governo, Norma Ayub que reforçou a importância do evento e da mobilização social: “A garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes é uma missão que exige união de forças. A caminhada é uma expressão desse compromisso, e temos orgulho de apoiar iniciativas que fortalecem a cidadania e a dignidade de nossas futuras gerações.”

A Prefeitura convida todos os cidadãos, profissionais e instituições comprometidas com a causa a participarem da caminhada. Sua presença é fundamental para fortalecer essa luta e garantir um futuro mais justo e seguro para nossas crianças e adolescentes.