Cachoeiro: acidente entre carros e moto deixa um ferido no IBC

Dois carros e uma moto se envolveram em um acidente, nesta segunda-feira (7), no bairro IBC, próximo ao Cemitério Park, em Cachoeiro de Itapemirim.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que populares socorrem o motociclista. Parte da frente e a lateral de um dos veículos, um Ford Ka, de cor branca, ficaram completamente destruídas.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. Porém, ainda no local do acidente ele aparentava estar lúcido, apesar do susto e dos ferimentos.

Vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social