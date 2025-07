Cachoeiro: Crea faz vistoria após detonação em pedreira

Após uma detonação em uma pedreira causar danos e transtornos em São Simão, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) programou uma vistoria técnica para esta quarta-feira (9). A ação responde à preocupação dos moradores com a segurança da região.

Uma equipe multidisciplinar será responsável por avaliar a regularidade da empresa responsável pelas atividades, verificando se os profissionais envolvidos estão devidamente habilitados e se as normas de segurança estão sendo cumpridas. Segundo o Crea-ES, o objetivo principal é garantir que as operações ocorram dentro das exigências técnicas e que a população local esteja protegida contra possíveis riscos.

O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, afirmou que a fiscalização terá, inicialmente, um caráter orientativo. No entanto, caso sejam encontradas irregularidades ou situações que representem perigo, a entidade poderá aplicar multas e outras sanções previstas em lei.

