Cachoeiro está há mais de 30 dias sem registro de assassinatos

O município de Cachoeiro de Itapemirim, o maior da região Sul do Espírito Santo, completou, nessa terça-feira (22), 34 dias seguidos sem homicídios. O último assassinato registrado na cidade foi em 18 de junho. As estatísticas estão disponíveis no Mapa da Paz, do Observatório da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp).

Em 2025, Cachoeiro de Itapemirim vem apresentando dados importantes de redução da criminalidade violenta. Além do período de mais de um mês sem mortes, o município já acumula 317 dias sem feminicídios e registra uma redução de 46% nos assassinatos, considerando o período de 1º de janeiro a 22 de julho.

Leia também: ES fecha 1º semestre de 2025 com menor número de homicídios em 29 anos

Neste ano, foram registrados 9 homicídios, contra 14 no mesmo período de 2024. O vice-governador e coordenador do programa Estado Presente, Ricardo Ferraço, destacou os investimentos do Governo do Estado como um dos pilares para os resultados alcançados.

“Conduzimos um trabalho sério, integrado, com muita dedicação nos últimos anos, e os resultados são para todos. Os dados são bons, há uma redução evidente nos índices de criminalidade, e vamos seguir com a mesma energia. O Estado Presente tem ampla frente de atuação, com reflexos diretos na Segurança Pública. Forças de Segurança valorizadas e com ampliação constante de efetivo. Integração, inteligência e investimentos do nosso governo”, afirmou Ferraço.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, ressaltou que esse é mais um importante registro que deve ser feito, tendo em vista as dificuldades no combate aos crimes contra a vida e a dedicação dos servidores das forças policiais.

“O programa Estado Presente é isso. Temos conseguido recordes em diversos municípios. Já tivemos Vitória com mais de 60 dias sem mortes, Aracruz também, Linhares ficou mais de 30 dias sem assassinatos e agora Cachoeiro. Cidades com grandes populações, mas em que temos um trabalho constante e sério das forças policiais para identificar e prender quem tenta tirar a paz social da população. Seguiremos nesse caminho, realizando cada vez mais operações e um trabalho de monitoramento de dados”, frisou Damasceno.

Operação Estado Presente

Na última segunda-feira (21), a Sesp deu início à operação integrada Estado Presente em municípios da região Sul, com a participação das polícias Militar, Civil, Científica, Penal, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, além do apoio do Notaer.

Ao todo, seis maiores já foram presos em cumprimento de mandados de prisão, e um menor foi internado, também por mandado em aberto. Além disso, seis armas de fogo foram apreendidas, assim como drogas, um veículo adulterado recuperado e dinheiro.

A fase de reforço no policiamento ostensivo da operação será realizada, a partir das 17h, em Cachoeiro de Itapemirim.