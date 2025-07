Cachoeiro: GCM encontra moto abandonada no Parque de Exposições

Uma motocicleta com restrição de furto e roubo foi localizada na manhã desta quarta-feira (3) no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

O veículo, uma Honda CG 150, foi encontrado durante patrulhamento de rotina realizado pela Guarda Civil Municipal (GCMI).

Após a constatação da restrição no sistema, os agentes acionaram os procedimentos legais e providenciaram o encaminhamento do veículo para o pátio credenciado, onde ficará à disposição da Justiça.