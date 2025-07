Cachoeiro: Hospital Evangélico fará simulação de evacuação

O Hospital Evangélico de Cachoeiro realizará, no próximo sábado (2), uma simulação de evacuação de emergência, a partir das 9h, durante o período da manhã. Trata-se da segunda vez que esta atividade acontece no hospital e faz parte do plano de treinamento da Brigada de Incêndio do hospital, cujo objetivo aprimorar os procedimentos de resposta em situações de emergência.

Os atendimentos e serviços médicos do hospital não serão afetados e continuarão funcionando normalmente durante toda a simulação.

Durante a simulação, haverá uso de sirenes, intensa movimentação de pessoas nos corredores e escadas de emergência, bem como a presença de atores representando vítimas. O Corpo de Bombeiros também participará da ação, com deslocamento de viaturas utilizando sinalização sonora.

O Engenheiro de Segurança do Trabalho do hospital, Jocimar França, reforça que a população não precisa se preocupar. “Será apenas uma simulação. Durante parte da manhã, será possível observar brigadistas utilizando pranchas rígidas, atores se deslocando e demais profissionais envolvidos na ação,” explica. Ainda segundo ele, haverá a simulação da transferência de possíveis vítimas que serão levadas até a entrada do antigo estacionamento. Trata-se de um treinamento e não há motivo para alarme”, completa.

Saiba mais!

O Hospital Evangélico de Cachoeiro está localizado na Rua Manoel Braga Machado, no bairro Nossa Senhora da Penha. A instituição reitera e pede que a vizinhança que mantenha a calma, pois será uma simulação necessária à capacitação da equipe de brigadistas do Hospital.