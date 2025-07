Cachoeiro reforça ações de limpeza urbana em vários bairros

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Selimp), segue firme com as ações de limpeza em diferentes regiões do município. Nesta semana, os trabalhos foram intensificados em bairros como Aquidaban, Valão, Teixeira Leite e Linha Vermelha.

As frentes de serviço atuam com varrição, capina, roçagem, recolhimento de entulhos e limpeza de vias, com o objetivo de manter os espaços públicos mais organizados e promover mais qualidade de vida para a população.

De acordo com a secretaria, o cronograma de limpeza é contínuo e abrange todas as regiões da cidade. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, o meio ambiente e o bem-estar dos moradores.

“Manter a cidade limpa é uma tarefa diária, e a colaboração da população é fundamental. Pedimos que os moradores coloquem o lixo para fora apenas nos dias e horários corretos de coleta, conforme o cronograma do seu bairro”, destaca Brás Zagotto, secretário municipal de Limpeza Urbana.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça que a limpeza urbana é um dever do poder público, mas também uma responsabilidade compartilhada com os cidadãos. Com a participação de todos, é possível manter a cidade limpa, bonita e mais saudável para viver.