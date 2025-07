Piúma promove encontro sobre atendimento educacional especializado

A Prefeitura de Piúma, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, irá realizar no dia 1º de agosto, das 8h às 12h, o 1º Encontro de Diálogo Intersetorial sobre Atendimento Educacional Especializado. O evento acontecerá no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Piúma.

O objetivo do encontro é promover o diálogo entre diferentes setores e profissionais envolvidos na garantia dos direitos educacionais de estudantes público-alvo da educação especial, reforçando a importância de práticas inclusivas no ambiente escolar. A programação contará com palestras, mesa de abertura com autoridades da área da educação e justiça, além da presença de especialistas convidados.

Leia também: Cachoeiro: Hospital Evangélico fará simulação de evacuação

Entre os temas abordados estão os desafios e possibilidades da educação inclusiva, a parceria entre família e escola no processo de inclusão, e os aspectos jurídicos e pedagógicos que envolvem a oferta da educação especial.

A Prefeitura reforça o compromisso com a construção de uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade para todos, e convida a comunidade escolar e profissionais da área a participarem desse importante momento de troca e aprendizado.