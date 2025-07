Cadastro para castração gratuita de cães e gatos em Linhares; confira

A Prefeitura de Linhares possui uma política pública permanente de controle populacional de cães e gatos, que é o Programa Municipal de Castração Animal da secretaria municipal de Meio Ambiente. Neste ano, mais de 180 animais já passaram pelo procedimento que está com inscrições abertas para novas cirurgias.

Os cadastros podem ser feitos por meio do link: https://linhares.sislam.com.br/. O morador também pode entrar em contato pelo número (27) 98162-0172.

O Programa de Castração Animal consiste em procedimentos de esterilização cirúrgica de cães e gatos com realização de exames laboratoriais pré-operatórios, fornecimento de medicamentos e materiais utilizados durante os procedimentos cirúrgicos e pré-cirúrgicos, assim como a medicação pós-cirúrgica que é entregue aos tutores.

Para ter acesso à castração do cão ou gato (macho ou fêmea), precisa atender alguns pré requisitos como não ser de raça, pesar menos de 25 quilos e ter idade abaixo de 9 anos. Já para o tutor ser aceito no programa de castração, deve ser inscrito no CadÚnico e ter o Número de Identificação Social (NIS).

O Secretário de Meio Ambiente de Linhares, Tiago Magalhães, explica que o Programa Municipal de Castração Animal tem dois principais diferenciais que são o fluxo contínuo na prestação do serviço e o reconhecimento da atuação dos protetores de animais no combate ao abandono e maus-tratos.

Ele explica que os protetores, devidamente identificados, formam um dos grupos prioritários de atendimento. No entanto, todos os munícipes podem se cadastrar e terão acesso aos serviços conforme no decorrer do programa.

“O programa de Castração Animal de Linhares é uma política pública, visando oferecer à população um auxílio de qualidade para o controle da natalidade em cães e gatos. Estas ações compõem um pacote de investimentos sólidos no bem-estar animal do Município, oferecendo serviços veterinários em ambientes médicos adequados, devidamente regularizados e constantemente vistoriados”, disse o secretário.