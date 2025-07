Câmera flagra acidente entre moto e ônibus em Vila Velha; veja o vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma moto bate de frente com um ônibus, nesta segunda-feira (30), em Vila Velha.

O fato correu no bairro Santos Dumont. No vídeo, é possível observar o coletivo sinalizando momentos antes da colisão. O ônibus indicava que entraria à esquerda, quando o motorista do veículo foi surpreendido com o impacto.

Haviam duas pessoas na motocicleta, um jovem de 19 anos e uma adolescente de 16 anos.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. As vítimas foram socorridas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Veja o vídeo

Vídeo: Reprodução |