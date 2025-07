Caminhada fotográfica revive antigos cinemas de Cachoeiro

No próximo sábado (2), a partir das 15h, as ruas da região central de Cachoeiro de Itapemirim receberão uma atividade cultural diferente. O Cineclube Jece Valadão, com 19 anos de atuação no município, vai realizar uma caminhada fotográfica, passando por locais da cidade onde funcionaram salas de cinema de rua no passado. A atividade é gratuita – interessados podem se inscrever em um formulário on-line.

A caminhada terá início em frente ao centro comercial New Plaza, onde funcionou por décadas o Cine Plaza. O prédio ficou fechado por muito tempo. Após uma reforma realizada alguns anos atrás, os proprietários resgataram um projetor antigo do cinema e o colocaram numa redoma de vidro, na entrada do espaço.

Depois, a caminhada seguirá em direção à Praça Jerônimo Monteiro. Naquela região, funcionaram diversas salas de cinema ao longo do século XX, como o Cine Teatro Central e Cinema Brasil. Em seguida, os participantes passarão pela avenida Capitão Deslandes, onde também funcionaram o Cine Cacique e, na região da “Praça Vermelha”, o Cine Teatro Broadway, um dos mais lembrados.

Durante todo o trajeto, os participantes serão instigados a fazer fotografias com o celular, observando o ambiente ao redor. Também haverá momentos de pausa com explicações sobre o tema da caminhada – que contará com intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A atividade será encerrada no espaço Sessão 103, sede do Cineclube Jece Valadão, localizado em um prédio em frente à Praça Pedro Cuevas Júnior, no Centro. Após a caminhada, haverá um lanche e será realizada uma sessão cineclubista.

A caminhada fotográfica faz parte do projeto “Caminhos do cinema em Cachoeiro”, idealizado por Lucas Schuina, presidente do Cineclube Jece Valadão. Em junho, o projeto ofereceu uma oficina de fotografia gratuita no espaço Sessão 103.

“Essa ação tem um caráter de educação patrimonial, na medida em que visa destacar aspectos da história de Cachoeiro por meio de suas edificações. Entretanto, mais do que apenas falar sobre antigos cinemas de rua, o nosso objetivo é instigar a reflexão sobre a cidade e suas mudanças”, destaca Lucas Schuina.

O projeto “Caminhos do cinema em Cachoeiro” é realizado com recursos da Lei Rubem Braga, por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

Sessão de cinema

Além da caminhada, no mesmo dia, às 17h, o Cineclube Jece Valadão vai exibir dois curtas-metragens no espaço Sessão 103.

“De Profundis”, de Isabela Cribari, apresenta relatos e sentimentos de moradores de Nova Itacuruba, no sertão pernambuucano onde há o maior índice de suicídio do país.

Já “Rio das Lágrimas Secas”, da capixaba Saskia Sá, traz um recorte sobre as perdas sofridas por mulheres de três pequenas comunidades, localizadas no caminho da lama de destruição do desastre/crime ambiental provocado pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco, em 2015.

Os dois filmes, de forma de direta ou indireta, abordam os danos sociais e psicológicos ocasionados por processos forçados de desterritorialização de comunidades.

A exibição faz parte do projeto “A loucura habita o cineclube”, que busca refletir sobre questões relacionadas a saúde mental em Cachoeiro. A iniciativa é realizada com recursos do Funcultura, por meio de edital da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

“Tanto a caminhada quanto a exibição dos filmes buscam sensibilizar os participantes para os efeitos sociais e psicológicos dos ambientes nos quais estamos inseridos, que muitas vezes passam despercebidos. O Cineclube Jece Valadão sempre teve como missão utilizar o audiovisual como motor de transformação social”, comenta Lucas Schuina.

Serviço:

Caminhada fotográfica – Caminhos do cinema em Cachoeiro

Data: 02/08/2025

Horário: 15h

Trajeto: Início em frente ao centro comercial New Plaza (Rua Moreira, Independência, em frente à Padaria TOP e ao bar Rinkão) e chegada no espaço Sessão 103 (Praça Pedro Cuevas Júnior, 9, sala 307 – Edificio Poubel -, Centro – em frente à estátua do Roberto Carlos).

Inscrições (gratuitas): https://forms.gle/ry4sHbB3Smw8JoWd9

Sessão – A loucura habita o cineclube

Filmes: De Profundis (20 min, 2014, Isabela Cribari) e Rio de lágrimas secas (24 min, 2018, Saskia Sá)