Grupo capixaba se apresenta no Festival de Quinta do Sol no Paraná

Referência em danças afro-brasileiras no Espírito Santo, o Grupo Andora apresenta a cultura capixaba no Festival Folclórico de Quinta do Sol, cidade que é considerada a capital paranaense do folclore. Durante o evento, que teve início nessa quarta-feira (30) e segue até o sábado (2), o grupo exibe a peça coreográfica “Terreiros e Reisados“.

O espetáculo destaca números de congo, reisados, jongos, capoeira e samba de roda, com a participação especial do João Bananeira, ícone do folclore cariaciquense. As apresentações acontecem no palco, com transmissão ao vivo, juntamente com visitas e performances voltadas para o público escolar e idosos.

Grupo Andora

Com 16 anos de estrada, o Grupo Andora é um projeto de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que tem como objetivo a formação de professores para atuação direta no ensino de manifestações da cultura popular em escolas e comunidades do Espírito Santo. O grupo é composto atualmente por 30 integrantes, em sua maioria estudantes de Mestrado, professores da Educação Básica, músicos e bailarinos.

Ao longo de sua trajetória, o Grupo Andora apresentou-se em diversos países como França, Portugal, Itália, Chile e México, além de participar de importantes festivais nacionais de folclore em São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

A participação do grupo no Festival Folclórico de Quinta do Sol conta com recursos do FunCultura, por meio do Edital 01/2025 – Circulação e Intercâmbio, da Secretaria da Cultura (Secult).