Cariacica abre consulta pública para planejar uso de recursos da PNAB

Artistas, produtores culturais e a população em geral são convidados pela Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), para a construção do Plano de Aplicação dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Ciclo 2. O objetivo é que as decisões sobre como aplicar os recursos da cultura no município sejam tomadas de forma democrática e participativa.

A consulta pública é uma oportunidade para que todos os envolvidos no setor cultural e a sociedade em geral possam dar suas sugestões e contribuir para a criação das regras que vão guiar a distribuição dos fundos da PNAB em Cariacica.

Como Participar?

Para deixar sua contribuição, é simples: basta preencher um questionário online disponibilizado pela Semcult. Você pode acessá-lo clicando aqui!. A consulta pública ficará aberta até o dia 20 de julho de 2025.

O que é a PNAB?

A PNAB é a segunda etapa da conhecida Lei Aldir Blanc, uma iniciativa do governo federal que envia verbas para estados e municípios impulsionarem o setor cultural. O plano de ação de Cariacica para 2025 já foi aprovado pelo Ministério da Cultura (MinC), o que garante que o município receberá a próxima parcela desses recursos.

Os valores serão aplicados de acordo com as necessidades e prioridades que a própria comunidade cultural de Cariacica ajudar a identificar.