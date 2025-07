Cariacica é destaque nas Olimpíadas de Fluência Leitora e Matemática

Durante as Olimpíadas Regionais, promovidas pela Superintendência Regional de Educação (SRE) de Cariacica, o município garantiu lugar de destaque no pódio, conquistando uma medalha de ouro na 2ª Olimpíada de Fluência Leitora “In-fluenciadorES do PAES” e medalha de bronze na 1ª Olimpíada Regional de Matemática “Conecta-MentES”. A premiação foi realizada na terça-feira (8), em Itacibá.

A secretária de Educação do município, Luzian Belisario, celebrou os resultados. “Essa conquista reflete o trabalho em equipe entre escola, família e poder público. São ações como essa que fortalecem o ensino e mostram que estamos no caminho certo para uma educação cada vez mais inclusiva e de qualidade”, disse.

A aluna Emily Silva, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Vienna Rosetti Guterres, foi a grande campeã da leitura. “Estou muito feliz por ter ganhado o prêmio, fiquei só um pouco ansiosa”, disse ela, orgulhosa do resultado.

Já a medalha de bronze em Matemática ficou com os alunos Mario Lucas e Rodrigo Araújo, da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral (EMEFTI) Gladiston Régis Barbosa. Nessa categoria, a competição avaliou raciocínio lógico e as habilidades matemáticas dos estudantes do 4º ano.

Olimpíadas

As olimpíadas são realizadas em quatro etapas: a primeira é dentro das turmas, com adesão voluntária das escolas. A segunda etapa seleciona os representantes das unidades, já a terceira é municipal, organizada pela Secretaria Municipal de Educação (Seme). E a quarta etapa é promovida pela SRE, com estudantes de Cariacica, Viana, Santa Leopoldina e Marechal Floriano. Tanto a Olimpíada de Fluência Leitora quanto a Olimpíada Regional de Matemática são ações ligadas ao Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES).

“As olimpíadas regionais são muito importantes, pois promovem uma competição saudável nas escolas e incentivam os estudantes a desenvolverem as habilidades em Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, os premiados acabam se tornando exemplo para os colegas, que se sentem motivados, potencializando a aprendizagem de todos”, destacou o coordenador municipal do PAES, Fabricio Hoffmann.