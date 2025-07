Cariacica entrega polo gastronômico sustentável

A Prefeitura de Cariacica entregou, na última semana, o novo Polo Gastronômico de Vila Palestina. O local passou por reurbanização completa e, agora, oferece mais conforto, segurança e opção de lazer para famílias. O novo espaço de encontro também conta com lixeiras subterrâneas e eco vidros, tornando-se mais sustentável para a população.

O município continua se transformando em uma cidade mais limpa, moderna e sustentável. O Polo Gastronômico é um exemplo disso! Em Vila Palestina, foram instaladas três lixeiras subterrâneas com capacidade para 3 mil litros cada. Essa iniciativa vai melhorar a coleta de lixo, preservar o meio ambiente e valorizar um dos pontos mais movimentados da cidade.

“Essa solução une funcionalidade e urbanismo de forma eficaz. Com as lixeiras subterrâneas, conseguimos manter a cidade mais organizada e limpa, principalmente em pontos de grande circulação de pessoas”, ressaltou o secretário de Serviços, Marcos Aranda.

As lixeiras subterrâneas funcionam por meio de um sistema com contêineres instalados abaixo do nível da rua. Na superfície, há uma abertura que simula a estrutura de uma lixeira comum onde os moradores depositam os resíduos. Quando a lixeira atinge sua capacidade máxima, uma equipe realiza a coleta com auxílio de um guindaste hidráulico. O sistema reduz a exposição do lixo, evita mau cheiro, impede a proliferação de animais e evita o descarte irregular de lixo.

Polo Sustentável

Além das novas lixeiras, o espaço também conta com um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) exclusivo para vidros, onde os resíduos recicláveis são separados e encaminhados para a destinação adequada. O Polo Gastronômico de Vila Palestina tem se tornado um exemplo de sustentabilidade em Cariacica.

Sobre o polo gastronômico

A reurbanização da Avenida Jerusalém teve como objetivo modernizar e estruturar o primeiro polo gastronômico de Cariacica. As melhorias incluíram a reforma da praça central, iluminação de LED, área de convivência e seis parklets, que funcionam como pequenas áreas de convivência ao ar livre.

Além disso, o projeto incluiu a “Calçada Cidadã”, que foi projetada para promover inclusão e mobilidade. O local também conta com playgrounds, bancos, pergolados de madeira, floreiras de concreto e novos postes de iluminação com pintura antipichação.