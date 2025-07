Cariacica: Guarda Municipal patrulha ônibus para coibir roubos

A Guarda Municipal de Cariacica iniciou um patrulhamento preventivo em ônibus que circulam na cidade. O objetivo é garantir mais segurança aos passageiros do transporte coletivo.

A ação teve como foco a linha 700, que liga os terminais de Itacibá e Campo Grande, e é considerada uma das mais críticas do Espírito Santo em registros de furtos e roubos, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

A operação foi planejada para reforçar a sensação de segurança de quem depende do transporte público e coibir a atuação de criminosos.

O patrulhamento será feito em diversos horários ao longo do dia, com abordagens estratégicas e presença ostensiva dos agentes dentro dos coletivos.

“Essa é a linha com maior número de ocorrências desse tipo em todo o Estado. Por isso, iniciamos esse trabalho preventivo específico, com patrulhamentos em diferentes horários ao longo do dia,” explicou o subsecretário de Segurança e Ordem Pública e comandante da Guarda Municipal de Cariacica, Rony Morozesk.