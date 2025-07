Cariacica oferta mais de 30 cursos e palestras para empreendedores

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), irá oferecer mais de 30 cursos e palestras gratuitos que visam apoiar o desenvolvimento de empreendedores e microempreendedores do município. Os cursos também são para aqueles que desejam abrir seu próprio negócio no município. A oferta será por demanda, ou seja, por adesão dos empreendedores. Quem tiver interesse deve fazer contato com a equipe da Gerência de Capacitação, Emprego e Renda, no telefone 3354-5117

Os cursos serão oferecidos no prédio do Sebrae, em Campo Grande, e, também, nas comunidades em diferentes espaços. A carga horária de cada curso é de uma e duas horas, podendo ser realizado em apenas um dia. Entre as opções de capacitação estão: ‘As Características de Sucesso do Empreendedor’; ‘Boas Práticas na Manipulação de Alimentos’; ‘Como Planejar uma Empresa de Sucesso’ e ‘Diferenciação: Como se destacar da concorrência’, por exemplo.

“Essa é uma grande conquista para os empreendedores e microempreendedores de Cariacica. Nós aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalhamos para buscarmos as melhores alternativas que visam capacitar e aperfeiçoar o serviço desses comerciantes, sempre estamos dispostos a ir atrás dessas instituições para proporcionar mais aprendizado”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sandro Heleno.

Confira os cursos ofertados:

– A Importância da Produtividade para os Pequenos Negócios

– A importância do delivery em seu negócio

– As Características de Sucesso do Empreendedor

– As Novas Competências do Profissional do Futuro

– Atendimento ao cliente: como satisfazer e encantar seus clientes

– Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

– Clientes estão procurando experiências e não ofertas

– Como Escolher a Plataforma Ideal para o Meu Comércio Eletrônico?

– Como Planejar uma Empresa de Sucesso

– Como Potencializar Minhas Vendas

– Como se Tornar um MEI

– Como Ser um Empreendedor de Sucesso!

– Diferenciação: Como se destacar da concorrência

– Emissão de Nota Fiscal Eletrônica: Microempreendedor Individual – MEI

– Empreendedorismo Feminino

– Empretec o Caminho para o Sucesso

– Faça a aplicação do Storytelling e aprenda a contar boas histórias

– Faça fotos que vendem

– Faça gestão financeira com indicadores

– Faça investimento em marketing digital

– Faça o perfil da sua empresa no Google

– Faça seu fluxo de caixa com o APP Sebrae

– Feira: acesso a bons negócios

– Gestão de Vendas: Fidelizando seu cliente

– Gestão e Atendimento ao Turista

– Liderança: Gerenciando pessoas e conflitos

– Marketing Pessoal – Quando o Negócio é Você

– Nova rotulagem nutricional de alimentos

– Oportunidades à vista: aumente seus lucros com as Compras Públicas – Lei 14133

– Oportunidades no Setor de Turismo

– Palestra – Design Thinking

– Palestra – Meios de Pagamentos Eletrônicos para Pequenos Negócios

– Planejamento de Carreira

– Planejamento Editorial para Mídias Sociais

– Potencialize seu negócio com o Turismo de Experiência

– Protagonismo – Desenvolvendo Características Empreendedoras para tornar-se o ator principal da sua vida

– Seja um líder criativo

– Visual de Loja

Serviço

Os interessados devem fazer contato com a Gerência de capacitação, emprego e renda (Secretaria de Desenvolvimento Econômico): 3354-5117