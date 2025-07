Casa Cultural Maria José Menezes recebe encontro de crocheteiras

A solidariedade e o amor às linhas e agulhas vão tomar conta da Casa Cultural Maria José Menezes, no próximo dia 26 de julho, a partir das 14h, com a realização do encontro do projeto Quadradinhos de Amor-ES. A ação reúne crocheteiras voluntárias que produzem mantas e cobertas destinadas a instituições sociais que acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente durante o inverno.

O encontro é aberto ao público e não exige inscrição prévia; basta chegar com agulhas, linhas, lãs e, acima de tudo, solidariedade. As organizadoras Regina Menezes Loureiro e Suzi Nunes também estão preparando uma programação cultural e literária especial, que promete enriquecer ainda mais a experiência e fortalecer os laços entre as participantes por meio da arte, da palavra e do crochê.

“Nossa casa está de portas abertas para iniciativas como essa. Convidamos todas as crocheteiras, iniciantes ou experientes, a participarem deste momento tão especial. E para quem não pode vir, mas quer contribuir, toda doação de linhas, lãs, agulhas e outros materiais será muito bem-vinda”, convida Regina Menezes Loureiro, escritora e coordenadora da Casa Cultural Maria José Menezes.

Além de participar da ação solidária, os visitantes poderão conhecer melhor o espaço cultural, que vem se consolidando no centro de Vitória como um ponto de encontro para artistas, educadores, produtores e a comunidade em geral.

Encontro de Crocheteiras Quadradinhos de Amor-ES

Quando: 26 de julho de 2025, a partir das 14h

Onde: Casa Cultural Maria José Menezes, localizada à Rua Barão de Monjardim, 66, Centro, Vitória-ES

Informações e agendamentos de eventos: Regina Menezes Loureiro – (27) 99224-2386 / Siga no Instagram: @casamariajosemenezes / @quadradinhosdeamor.es