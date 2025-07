Cerco Inteligente já localizou 30 veículos clonados no ES

Trinta veículos com placas clonadas já foram localizados a partir do trabalho de monitoramento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), por meio do Cerco Inteligente. Isso é possível graças a esse acompanhamento dos veículos com inclusão de indicativo de clonagem e à integração das forças de segurança pública para abordar e apreender esses clones.

O monitoramento de veículos com indicativo de clonagem é feito desde setembro de 2023 pela equipe da Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES. Essa é mais uma funcionalidade da tecnologia do Cerco Inteligente usada de forma estratégica para proporcionar mais segurança para o cidadão, como já vem ocorrendo também com a recuperação de veículos roubados, que são devolvidos aos proprietários após o trabalho das forças policiais.

A iniciativa retira de circulação os veículos clones, beneficiando o proprietário do veículo original que está tendo sua placa utilizada de forma indevida, muitas vezes com a incidência de várias multas que ele não cometeu. Além disso, possibilita a restituição ao seu real proprietário desse veículo que se tornou um clone, a fim de esconder um crime de furto ou roubo.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, reforça a importância da tecnologia para a resolução desses casos. “A clonagem sempre foi um problema de difícil solução porque é necessário encontrar o clone. O proprietário continuava recebendo multas em seu nome e tendo que recorrer. Com o Cerco Inteligente e as câmeras que temos em vias de todo o Estado, esse monitoramento é feito pelo Detran e a localização dos clones pelas forças de segurança é muito mais rápida. Temos casos de veículos localizados em menos de 24 horas. Então, tira o clone de circulação e devolve o veículo original ao seu real proprietário”, conta.

Como funciona

Os indicativos de clonagem incluídos no sistema do Detran|ES são inseridos no alerta do Cerco Inteligente pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES. A partir daí, o veículo com a placa passa a ser monitorado. Por meio das câmeras, é possível identificar os locais por onde esse veículo circula e se as características coincidem com as do veículo original. Constatada a fraude, os órgãos de segurança pública são comunicados e procedem com as providências para a abordagem e apreensão do veículo irregular.

Indicativo de clonagem

Caso tenha recebido uma notificação de infração e não reconheça ter passado com o veículo pelo local, o proprietário do veículo pode solicitar a inclusão do indicativo de clonagem no sistema de registro do Detran|ES.

Para incluir o indicativo de clonagem, o proprietário deverá registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, levar seu veículo a uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) listada no site do Detran|ES e acessar o serviço ‘Indicativo de Clonagem’ na área serviços digitais de Veículos. O procedimento também pode ser realizado presencialmente em uma Ciretran ou PAV, mediante agendamento prévio feito no site www.detran.es.gov.br. no botão ‘Agendamento’.

A inclusão do indicativo de clonagem, por si só, não isenta o proprietário da obrigação de arcar com as penalidades incidentes sobre seu veículo. Em caso de recebimento de notificações de infrações, será necessária a apresentação do recurso junto aos órgãos autuadores, que analisarão, caso a caso, se há elementos suficientes para cancelar as penalidades aplicadas.

Cerco Inteligente

O monitoramento realizado pelo Detran|ES, a partir do Cerco Inteligente, também tem como foco a verificação de veículos de transporte escolar clandestino e irregulares, bem como o mapeamento para constatação de veículos movidos a gás natural que não estejam em dia com as inspeções obrigatórias.

A equipe monitora ainda veículos e os locais de cometimento de infrações para o planejamento e realização de blitzes inteligentes, com o objetivo de otimizar a eficiência das operações de acordo com o segmento proposto pelos levantamentos obtidos junto ao Cerco.