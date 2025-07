Chef de Alto Nível: cachoeirense participa de reality gastronômico

A estreia do programa ‘Chef de Alto Nível’ acontece, nesta terça-feira (15), às 22h25, na Rede Globo, com a participação de representantes de diversas partes do Brasil. Entre eles, um cachoeirense, Gilmar Francisco, 41 anos, que atualmente mora no Rio de Janeiro.

O médico nutrólogo e anestesista vai participar no grupo dos Cozinheiros Amadores. Além dele, a chef e criadora de conteúdo Maritza Bojovski, da cidade de Vila Velha, também representará o Espírito Santo no time dos Cozinheiros da internet.

O reality gastronômico, comandado por Ana Maria Braga, será exibido toda terça e quinta na TV aberta, com transmissão simultânea no Globoplay.