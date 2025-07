Cidades capixabas registram as menores temperaturas do ano; confira

O Espírito Santo enfrentou um dos períodos mais frios de 2025 entre os dias 5 e 7 de julho, com diversas cidades registrando as menores temperaturas do ano.

Segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio intenso foi provocado pela atuação de uma massa de ar polar sobre o estado.



O distrito de Aracê, no município de Domingos Martins, registrou a temperatura mais baixa do ano no Espírito Santo: 4,7°C, no domingo (6). Outros municípios também apresentaram marcas significativas, como Alegre, com 11°C (5/7), e Afonso Cláudio, com 9,7°C (6/7).

Na segunda-feira (7), os termômetros voltaram a marcar temperaturas mínimas expressivas em todo o estado, com destaque para a Região Metropolitana, que teve os menores valores registrados em 2025 até agora. Veja os destaques:

Temperaturas mínimas em 7 de julho de 2025 (dados preliminares, sujeitos a alterações):

Aracê (Domingos Martins): 4,8°C

Venda Nova do Imigrante: 7,7°C

Santa Teresa: 9,6°C

Afonso Cláudio: 11,7°C

Vila Velha: 13,2°C

Vitória: 14,6°C

Duas cidades bateram recordes absolutos de temperatura mínima em 2025:

Vila Velha: 13,2°C, superando os 14,1°C registrados no domingo (6).

Vitória: 14,6°C, superando os 14,9°C registrados também no domingo (6).

Por que fez tanto frio?

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, as baixas temperaturas foram causadas pela combinação entre uma massa de ar polar, céu claro e baixa umidade relativa do ar – condições típicas do inverno capixaba. As regiões serranas, por sua maior altitude, foram as mais impactadas.

Previsão para os próximos dias

A previsão para esta semana (7 a 11 de julho) indica tempo firme nos primeiros dias, com sol e ausência de chuva devido à presença de um sistema de alta pressão. A partir de quarta-feira (10), ventos úmidos do oceano devem aumentar a nebulosidade e a possibilidade de chuva, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Grande Vitória e leste da Região Serrana.

As instabilidades devem se intensificar na sexta-feira (11), com possibilidade de chuva ao longo do dia entre a Grande Vitória e o Nordeste capixaba. As temperaturas tendem a subir de forma gradual durante a semana, sem variações bruscas. Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada ao longo de todo o litoral.