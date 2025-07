Guarda Municipal recupera moto roubada em Campo Grande

A motocicleta foi removida e levada ao pátio do Detran-ES, em Vila Independência.

“Esse é mais um exemplo do nosso compromisso em proteger a comunidade e garantir a segurança dos nossos cidadãos”, disse o secretário da Defesa Social, Cláudio Victor.

Com a ronda, os agentes receberam a informação de que um indivíduo estava forçando o comando de ignição de uma motocicleta. Chegando ao local, a equipe encontrou o homem desembarcando da motocicleta com o capacete nos braços. Quando identificou os guardas, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado.

Durante uma patrulha preventiva no bairro Campo Grande, a Guarda Municipal (GM) de Cariacica , recuperou, na segunda-feira (28), mais uma moto que estava com restrição de furto e roubo.

