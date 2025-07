Clima muda no Sul do ES? Veja o que vem por aí

Neste domingo, 27 de julho, segundo o Incaper, o tempo no Espírito Santo será marcado por variações regionais, com destaque para a chuva rápida no litoral norte, causada pela umidade trazida pelos ventos costeiros durante a madrugada e manhã. No restante do dia, o tempo fica aberto, com poucas nuvens e ausência de chuva em grande parte do estado, incluindo a Grande Vitória.

Previsão detalhada por região:

Grande Vitória

O clima na Grande Vitória será de tempo firme, com céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos moderados devem atingir o litoral, com rajadas em alguns momentos.

Temperatura mínima: 19 °C

19 °C Temperatura máxima: 29 °C

29 °C Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 29 °

Região Sul

Na parte sul do estado, o domingo será ensolarado, com poucas nuvens e vento moderado no litoral, onde também podem ocorrer rajadas. Em áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro, atenção para a baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo de 30% durante a tarde — condição que exige cuidados com a saúde e a hidratação.

Áreas menos elevadas: mínima de 15 °C e máxima de 30 °C

mínima de 15 °C e máxima de 30 °C Áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C

Região Serrana

A Região Serrana terá um dia de tempo firme, com céu limpo e sem previsão de chuva.

Áreas menos elevadas: mínima de 14 °C e máxima de 27 °C

mínima de 14 °C e máxima de 27 °C Áreas mais altas: mínima de 11 °C e máxima de 25 °C

Região Norte

O norte capixaba também terá um domingo de céu aberto, com poucas nuvens e sem precipitações.

Temperatura mínima: 17 °C

17 °C Temperatura máxima: 29 °C

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo permanece estável e seco, com céu limpo durante todo o dia.

Áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C

mínima de 17 °C e máxima de 29 °C Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C

Região Nordeste

A Região Nordeste do Espírito Santo terá chuvas rápidas entre a madrugada e o início da manhã no litoral, mas o tempo abre ao longo do dia. Nas demais áreas, o sol predomina, sem chuva. O vento moderado será sentido principalmente na faixa litorânea.