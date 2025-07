Climatempo: muitas nuvens e chuva nos próximos dias no Espírito Santo

A população do Espírito Santo tem estado incomodada com o tempo muito úmido. O problema nem tem sido a chuva forte, mas a falta de sol. Os maiores volumes de chuva acumulados nos 11 primeiros dias de julho variaram de 30 mm a 73 mm em áreas litorâneas e no sul do Espírito Santo.

De acordo com a Climatempo, a região de Guarapari acumulou 73,4 mm, Anchieta 60,4 mm, Piúma 50,6 mm. Na região de Linhares choveu 46,6 mm nos primeiros 11 dias de julho de 2025. Em Vitória, na região do Vale do Mulembá choveu 29,7 mm, conforme medição Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desatres Naturais (CEMADEN).

Muitas nuvens e temperatura amena

A grande quantidade de nuvens que tem se formado sobre as regiões nas últimas semanas está reduzindo as horas com sol. Com a presença do ar frio de origem polar e a falta do sol, as temperaturas têm ficado bastante amenas nessas regiões.

Na região de Vitória, a média da temperatura máxima para o mês de julho é de 26,7°C, pelos cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia para o período de 1991 a 2020.

Nos 11 primeiros dias de julho de 2025, a temperatura máxima em Vitória ficou 1°C a 3°C abaixo da média em 7 dias. No dia 3 de julho, Vitória teve apenas 21,8 graus de temperatura máxima, a mais baixo do ano até agora.

Chuva no Espírito Santo

O tempo vai continuar bastante úmido no Espírito Santo no início desta semana, uma grande quantidade de nuvens ainda vai se formar.

Segundo a Climatempo, o vento marítimo continua predominando injetando muita umidade no ar. A circulação de ventos em níveis um pouco mais elevados, acima da superfície, vai colaborar para concentrar este ar úmido formando muitas nuvens.