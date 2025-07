Colônia de Férias Cultural: crianças aprendem e se divertem em Vitória

As férias escolares chegaram, mas na capital, a diversão e o aprendizado continuam a todo vapor! A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura (Semc), prepara uma programação imperdível para a garotada durante a próxima semana, de 14 a 18 de julho: é a “Colônia de Férias Cultural”.

Pais e responsáveis poderão ficar tranqüilos. Enquanto as crianças descansam da rotina da escola, elas vão se divertir e aprender em espaços culturais super acolhedores, com uma equipe dedicada e cheia de zelo para receber cada participante.

A “Colônia de Férias Cultural” será realizada simultaneamente em diversos espaços da Semc: Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” (Mucane), Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, Casa Porto das Artes Plásticas e Circuito Cultural de Vitória.

Ao todo serão 445 vagas para crianças e jovens de diferentes idades (a partir de 5 anos), com atividades que vão desde oficinas de teatro, dança, música, pintura, ilustração, literatura, cinema, circo e até criação de brinquedos.

“A ‘Colônia de Férias Cultural’ é uma iniciativa essencial para que nossas crianças possam aproveitar o período de recesso escolar de forma produtiva, criativa e saudável. Além de oferecer momentos de lazer, essas atividades promovem o contato com diferentes linguagens artísticas, fortalecendo o vínculo dos jovens com a cultura local. Nossa equipe está preparada para receber todos com muito carinho e cuidado, garantindo um ambiente seguro e acolhedor. Investir na formação cultural dos nossos pequenos é investir no futuro de Vitória, e é um orgulho da Secretaria de Cultura proporcionar essa experiência tão enriquecedora para famílias da nossa cidade”, declarou o secretário, Edu Henning.

Cada espaço preparou uma programação especial para garantir momentos de lazer, criatividade e aprendizado em ambientes seguros e preparados.

Na Fafi, as crianças poderão participar de oficinas de teatro, música e dança e terminar a semana com um show de talentos para mostrar tudo que aprenderam. Enquanto isso, na Biblioteca Municipal, a garotada vai se encantar com contação de histórias, oficinas de origami, desenho e até bonecas Abayomi. Já a Casa Porto oferece oficinas de pintura a óleo e aquarela criativa, para os pequenos artistas soltarem a imaginação.

Inscrições e horários

A população deve estar atenta quanto às opções de vagas e horários.

No Mucane as incrições têm limite de público e é necessária inscrição prévia nesta quinta (10) e sexta (11) por meio do link https://forms.office.com/r/kD9ZVAxt3B.

Para o Circuito Cultural as vagas também são limitadas e as inscrições poderão ser feitas de quinta (10) a domingo (13), por meio do link https://forms.gle/jpEKMmGSkTMMF9sV8.

Na Casa Porto, Fafi e Biblioteca, basta estar atento às atividades e comparecer aos locais nos dias e horários marcados. O preenchimento das vagas se dará por ordem de chegada.

As atividades serão conduzidas por professores, artistas e instrutores dos próprios centros culturais, todos profissionais da Secretaria.

Confira as datas, locais e horários

Biblioteca Municipal

Segunda-feira (14/07) das 9h30 às 11h – Contação de Histórias e Oficina de Origami com Eliana Zandonade.

Terça-feira (15/07) das 14h às 15h30 – Contação de Histórias e Oficina de Desenho com Márcia Coradine.

Quarta-feira (16) das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30 – Contação de Histórias e Oficina de Brinquedos com Eliana Zandonade.

Quinta-feira (17) das 9h30 às 11h – Contação de Histórias e Oficina de Desenho com Samir Lima.

Sexta-feira (18) das 9h30 às 11h – Histórias Cantadas e Oficina da Boneca Abayomi com Sônia Maria Rosseto.

Fafi

Oferecerá oficinas de Teatro, Música e Dança para 60 crianças, de 6 a 12 anos de idade, divididas em três turmas. A cada dia as crianças vão fazer duas oficinas de 1h20, com um intervalo de 20 minutos para lanche. Na sexta-feira haverá o show de talentos dos participantes.

Horários das oficinas de segunda (14) à sexta (18): das 14h às 17h.

Turma 01 – 06 a 08 anos.

Turma 02 – 9 e 10 anos.

Turma 03 – 11 e 12 anos.

Casa Porto

Atividades a partir dos 5 anos de idade. Serão 20 vagas por oficina.

Segunda-feira (14/07) das 14h às 17h – Oficina de ilustração.

Terça-feira (15/07) das 14h às 17h – Oficina de aquarela criativa.

Quarta-feira (16) das 14h às 17h – Oficina de pintura a óleo.

Quinta-feira (17) das 14h às 17h – Oficina de ilustração de figura humana.

Sexta-feira (18) das 14h às 17h – Oficina de criação de croquis.

Mucane

Atividades a partir dos 6 até os 12 anos de idade. Ao todo serão oferecidas 120 vagas englobando todas as atividades.

Serão ofertadas oficinas de Dance/Breaking, Hip Hop/ Popping e Teatro/Performance, de segunda-feira (14) à sexta-feira (18), das 09h às 12h.

E Dança Salão, Slan/Teatro Infantil e Dança Afro, de segunda-feira (14) à sexta-feira (18), das 14h às 17h.

Inscrições prévias, quinta (10) e sexta (11): https://forms.office.com/r/kD9ZVAxt3B.

Circuito Cultural

Atividades a partir dos 7 anos de idade com oferta de 45 vagas (total).

Segunda-feira (14) das 14h às 17h – Oficina de Literatura.

Terça-feira (15) das 09h às 11h30 – Oficina de Literatura.

Quarta-feira (16) das 09h às 11h30 – Oficina de Artesanato.

Quinta-feira (17) das 09h às 11h30 – Oficina de Circo e das 14h às 17h – Cinema Club.

Sexta-feira (18) das 14h às 17h – Mostra Cultural.

Inscrições prévias, de quinta (10) a domingo (13), por meio do link https://forms.gle/jpEKMmGSkTMMF9sV8.

Serviço:

Colônia de Férias Cultural

Quando: de 14 a 18 de julho de 2025.

Onde: espaços culturais da Secretaria de Cultura.

Endereços:

Fafi – Avenida Jerônimo Monteiro, 656 – Centro Histórico de Vitória.

Mucane – Avenida República, 121 – Centro Histórico de Vitória.

Biblioteca Pública Municipal – Casarão Cerqueira Lima – Rua Muniz Freire, 23 – Cidade Alta, Centro Histórico de Vitória.

Casa Porto das Artes Plásticas – Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 – Centro Histórico de Vitória.

Circuito Cultural de Vitória – Rua 23 de abril, 35 – Santo André.