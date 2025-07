Combate ao Mosquito: Vitória divulga programação do fumacê para julho

O combate ao mosquito Aedes aegypti se mantém durante todo o ano nem Vitória. Por isso, o novo ciclo para o serviço de aplicação espacial de inseticida em Vitória, popularmente conhecido como Fumacê, vai percorrer 60 bairros no mês de julho. Além do carro, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) também programou sua aplicação portátil em becos e escadarias.

Ao longo do mês de junho, foram realizadas 112 operações em 59 bairros. O itinerário do fumacê é elaborado pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) considerando os bairros com notificações por dengue, zika e chikungunya. Todos esses roteiros podem ser acompanhados na página de monitoramento do fumacê.

Apesar do apoio do fumacê, o combate ao mosquito deve começar dentro de casa. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 80% dos focos do Aedes aegypti são encontrados em ambientes domésticos. Por isso, cada munícipe tem um papel fundamental eliminando a água parada de recipientes como pneus, vasos e calhas, mantendo caixas d’água fechadas e fazendo vistorias regulares no quintal e em áreas comuns. Acesse aqui o Checklist.

Veja aqui o itinerário do fumacê em Vitória para o mês de julho.