Concurso Cine.Ema abre inscrições para alunos da rede pública do ES

Estudantes de escolas públicas de todo o Espírito Santo já podem mostrar seus talentos em fotografia e vídeo no 6º Concurso Cine.Ema Nas Escolas – que está com inscrições abertas até 3 de agosto.

A ação faz parte da programação do 11º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo (Cine.Ema) e busca estimular o olhar crítico e criativo de estudantes da rede pública sobre questões ambientais. Para se inscrever, basta acessar o site www.cineema.com.br/concurso2025/.

O Concurso ocorre em duas categorias: Fotografia e Vídeo, e, para se inscrever, é preciso ser estudante de instituições públicas localizadas no Espírito Santo, matriculados no Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano), Ensino Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As fotos e vídeos podem ser feitas por câmeras profissionais, amadoras e também dispositivos móveis, em qualquer formato e resolução. Os vídeos devem ter até 1 minuto e podem utilizar qualquer linguagem audiovisual. O importante é que o material dialogue com temáticas ambientais e que essa conexão seja explicada pelo próprio estudante através do formulário de inscrição.

“Queremos que os alunos agucem seus olhares através da câmera e, nesse processo, descubram a natureza que muitas vezes passa despercebida no dia-a-dia. É uma oportunidade para eles desenvolverem técnicas audiovisuais enquanto criam consciência ambiental”, explica a diretora geral do projeto, Tania Caju. Ao longo dessas cinco edições, foram mais de 9300 trabalhos recebidos, vindos de todas as regiões do Espírito Santo.

Além da premiação dos cinco melhores trabalhos de cada categoria, haverá ainda o reconhecimento aos cinco professores que mais incentivarem a participação dos alunos no Concurso. Todos eles serão premiados com um kit oficial do Festival Cine.Ema com bolsa, caderno, caneta, revista, camisa e outros itens promocionais, e mais o certificado de participação.

A avaliação será feita por uma curadoria especializada, que analisará critérios como originalidade, composição, impacto, mérito artístico e alinhamento com questões ambientais. O resultado será divulgado no Instagram @festivalcineema e no site oficial do evento.

O 11º Festival Cine.Ema conta com o patrocínio do Grupo Águia Branca e da Suzano, além do apoio da Reserva Ambiental Águia Branca. É uma realização da Caju Produções e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais.

10 anos de Cine.Ema

O Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo – é um evento cultural que une cinema e meio ambiente, levando arte, educação e conscientização a diversas cidades do Espírito Santo desde 2015. Ao longo das dez edições anteriores, realizou mostras de filmes, bate-papos com especialistas, oficinas audiovisuais, concursos escolares e atividades em unidades de conservação.

Em 2025, chega à 11ª edição com uma programação especial com bate-papos temáticos, mostra competitiva de filmes, oficinas de fotografia e vídeo, uma apresentação da Orquestra em meio a uma reserva ambiental, além do tradicional Concurso Cine.Ema Nas Escolas. Com o conceito de “Regenerar” nesta edição, é um chamado à ação em tempos de crise climática, convidando-nos a reconectar os fios invisíveis que nos unem à natureza e a repensar nossa relação com o planeta. O tema explora múltiplos significados: criar novamente, transformar nosso código essencial, reconectar-se com a terra e buscar novo equilíbrio com os ciclos naturais.

Através do cinema ambiental, buscamos estimular um olhar mais profundo sobre as conexões ecológicas presentes em cada narrativa e imaginar novos futuros possíveis.

O Cine.Ema tem sido um importante catalisador para a formação de público e para o surgimento de novos realizadores audiovisuais comprometidos com pautas socioambientais em nosso Estado, em especial no interior que carece de acesso às salas de cinema.

Informações:

O quê: Concurso Cine.Ema Nas Escolas 2025

Concurso Cine.Ema Nas Escolas 2025 Quando: Inscrições até 3 de agosto

Inscrições até 3 de agosto Quem pode participar: Alunos da rede pública do ES (Fundamental II, Ensino Médio e EJA)

Alunos da rede pública do ES (Fundamental II, Ensino Médio e EJA) Categorias: Fotografia e Vídeo (até 1 minuto)

Fotografia e Vídeo (até 1 minuto) Inscrições: www.cineema.com.br/concurso2025

www.cineema.com.br/concurso2025 Dúvidas: [email protected] com título [CINE.EMA] DÚVIDA