Condutor com mandado é preso pela PRF na BR-101 na Serra

Na manhã desta quarta-feira (30), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), lotada na Delegacia de Serra, realizou a prisão de um homem com Mandado de Prisão em aberto, durante fiscalização no km 262 da BR-101, no município de Serra.

Durante abordagem de rotina, os policiais interceptaram um veículo GM/Corsa, conduzido por um homem de 38 anos. Ao realizarem a consulta aos sistemas, os Policiais constataram que havia em desfavor do condutor um Mandado de Prisão expedido em 20 de maio de 2024, ainda pendente de cumprimento.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Serra (ES), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Rodoviária Federal reafirma seu compromisso com a segurança pública, realizando fiscalizações constantes nas rodovias federais capixabas, com foco na prevenção de crimes e na promoção de um trânsito mais seguro.