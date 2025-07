Confira a previsão do tempo para o Espírito Santo nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (16), a previsão do tempo aponta chuva rápida pela manhã, no litoral nordeste do Espírito Santo, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Na região Noroeste e extremo Norte, aumento de nuvens ao longo do dia, com chance de chuva rápida no período da tarde. Nas demais áreas do Estado, sol entre algumas nuvens. Sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais.

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas aumentam um pouco mais. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas aumentam um pouco mais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperaturas aumentam um pouco mais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva rápida entre a tarde e começo da noite.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e previsão de chuva rápida entre a tarde e começo da noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida pela manhã. Abertura de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.