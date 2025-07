Construção civil em alta: Cachoeiro bate recorde no setor

O setor da construção civil em Cachoeiro de Itapemirim atravessa um período de expansão histórica. De acordo com dados do Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), o segmento registrou crescimento de 15% nos últimos dois anos. Esse ritmo de desenvolvimento fortalece a expectativa de que o índice avance, em média, 5% ao ano até o final de 2026.

Atualmente, mais de 1.400 imóveis estão em construção na cidade, um marco que consolida o maior volume já registrado no município. Esse número inclui 444 unidades habitacionais já em fase de obras e outras 267 com lançamento previsto até dezembro, totalizando 711 novos prédios residenciais.

O cenário positivo atrai investidores e movimenta diversos setores da economia local, como o comércio de materiais de construção, serviços de engenharia e mão de obra especializada. A expansão do mercado imobiliário também acompanha o crescimento da demanda por moradias e melhorias na infraestrutura urbana.