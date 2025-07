Crianças alfabetizadas: Cariacica alcança o dobro da média nacional

Cariacica apresenta índices satisfatórios de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. Em 2024, o município registrou um índice de 64,57%, contra 57,2%, do ano anterior, representando um crescimento de 7,37 pontos percentuais, mais do que o dobro da média nacional que ficou em 3,2%.

Na última sexta-feira (11), o Ministério da Educação (MEC) divulgou a compilação dos dados das avaliações estaduais que mediram o desempenho das crianças concluintes do 2º ano do Ensino Fundamental em 2024.

O MEC foi quem instituiu, em 2023, o Indicador Criança Alfabetizada, com o percentual de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, que atingiram o ponto de corte de 743 pontos na escala de proficiência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para a alfabetização.

O parâmetro, que define quais crianças podem ser consideradas alfabetizadas, foi elaborado a partir da Pesquisa Alfabetiza Brasil, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e passou a nortear metas importantes para o direcionamento das políticas de alfabetização no país.

A secretária de Educação de Cariacica (Seme), Luzian Belisario comemorou os índices. “Esse resultado é positivo e representa um avanço importante para a educação do município, além de destacar o empenho dos técnicos da Seme e das equipes das escolas, por meio da qualificação profissional com ênfase na formação, monitoramento contínuo dos resultados, valorização de práticas pedagógicas bem-sucedidas e no material didático estruturado utlizado. Quem sai ganhando com isso são as crianças, pois a aprendizagem acontece, garantindo, assim, a qualidade e a equidade no processo de alfabetização”, destacou.