Cursos gratuitos do Senac em Vila Velha; veja como se inscrever

Da próxima segunda-feira (21) até o dia 17 de setembro, Vila Velha vai virar uma vitrine de transformação e de empreendedorismo, com a chegada da Unidade Móvel de Beleza do Senac. O objetivo é oferecer cursos gratuitos nas áreas de beleza e bem-estar, e aperfeiçoamento profissional no universo da estética.

A carreta-escola do Senac ficará estacionada no Boulevard Shopping, em Itaparica, levando na bagagem muito mais do que cursos gratuitos. Levará esperança, qualificação técnica e a possibilidade real de agregar conhecimento e desenvolvimento de novas habilidades no público participante.

A ação, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha e o Sistema Fecomércio-ES, oferecerá treinamentos práticos e modernos em serviços de beleza e bem-estar. Serviços voltados tanto para quem sonha em empreender quanto para quem busca uma nova renda ou aperfeiçoamento.

Serão oferecidos três cursos com foco direto na empregabilidade e na autonomia profissional: Barbeiro; Manicure e Pedicure; e Autocuidado que Transforma: Benefícios da Rotina de Skincare. Tudo isso com a assinatura do Senac, instituição referência em educação profissional no Estado e no Brasil.

Inscrição

“A participação nesses cursos é 100% gratuita e todos receberão certificados. Para garantir presença nos treinamentos, os interessados podem se inscrever de forma online, acessando o link: https://forms.office.com/r/AW7wi2XQMf ou Clicando Aqui. Mas é bom correr porque as vagas são limitadas”, informa Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.

E ele completou: “Com essa iniciativa, a Prefeitura e o Senac-ES reafirmam seu compromisso com a valorização dos talentos locais, levando capacitação aonde as pessoas estão e mostrando que ‘beleza’ também se faz com educação, autoestima e oportunidade”.

Serviço:

Unidade Móvel de Beleza do Senac-ES

De 21 de julho a 17 de setembro

Boulevard Shopping – Ipararica

Link para inscrições gratuitas: https://forms.office.com/r/AW7wi2XQMf ou Clicando Aqui.